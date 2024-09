Wall Street a ouvert la séance de lundi sur une note mitigée, les investisseurs se montrant prudents après les récentes décisions de politique monétaire et en attendant de nouveaux indicateurs économiques. Les indices Dow Jones et S&P 500 ont affiché une légère progression, tandis que le Nasdaq Composite a connu une hausse plus modérée.

Les regards sont désormais tournés vers les indices PMI qui seront publiés en milieu de journée. Ces indicateurs, généralement considérés comme secondaires, revêtent une importance particulière dans le contexte actuel, où la Réserve fédérale a surpris les marchés en abaissant ses taux. Les investisseurs cherchent désormais à évaluer l’impact de cette décision sur l’activité économique et l’inflation.

Les déclarations contrastées des responsables de la Fed ajoutent à l’incertitude. Si Neel Kashkari a défendu la dernière décision de la banque centrale, Raphael Bostic a évoqué une normalisation plus rapide de la politique monétaire.

Du côté des valeurs, Intel est en hausse grâce aux rumeurs de rachat par Qualcomm et à l’intérêt d’Apollo Global Management.