L’Universitaire tunisienne à la retraite et militante féministe Hafidha Chékir a reçu le prix “Amel Zenoune Zouani” pour l’année 2024, qui est attribué par le réseau international pour l’égalité entre les deux sexes et la loi, depuis 2018.

“Ce prix lui a été décerné en guise de reconnaissance pour son engagement en faveur de la défense des droits de la femme, des travailleurs et des droits de l’homme en Tunisie”, a souligné l’institut arabe des droits de l’homme, dans un communiqué publié lundi sur sa page facebook.

Citant un communiqué publié par le réseau international pour l’égalité entre les deux sexes et la loi, l’institut arabe des droits de l’homme a précisé que la militante féministe Hafidha Chékir a consacré sa vie à la défense des droits de la femme, des migrants et des personnes handicapées, et à l’enracinement des valeurs de “la justice et l’égalité”.

A noter que la professeure de droit public à la retraite Hafidha Chékir est actuellement présidente du comité scientifique de l’institut arabe des droits de l’homme et a été élue en 2016, en tant que vice présidente de la fédération internationale des droits de l’homme à l’issue du 39e congrès de la fédération en Afrique du sud.

Elle est l’auteure de plusieurs publications dans les domaines des droits de l’homme, des femmes et des sciences politiques.