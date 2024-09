La Tunisie connaîtra une fin de journée et une nuit marquées par un ciel nuageux et des pluies éparses, notamment dans le nord et le centre du pays.

Les régions côtières, les zones basses et celles ayant déjà connu de fortes précipitations sont particulièrement concernées par ces nouveaux orages, accompagnés de brouillard.

Les températures resteront fraîches, oscillant entre 18 et 27 degrés selon les régions.

Le vent soufflera faible à modéré et la mer sera agitée, surtout au nord.