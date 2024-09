En raison des perturbations météorologiques prévues pour ce lundi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a lancé un appel à la vigilance, notamment à destination des citoyens et des agriculteurs. Il est recommandé de prendre toutes les précautions nécessaires et d’éviter de s’approcher des infrastructures hydrauliques telles que les barrages, les lacs collinaires et les oueds.

Le ministère met également en garde les marins-pêcheurs contre les risques de sortir en mer jusqu’à ce que la situation météorologique se stabilise, afin de prévenir tout danger.

La journée de lundi sera marquée par des épisodes pluvieux touchant la majorité des régions, avec un caractère orageux par moments. Les pluies seront abondantes, particulièrement dans les gouvernorats de Zaghouan, Kairouan, Sousse, Monastir, Mahdia ainsi que dans certaines zones des gouvernorats de Sidi Bouzid et Sfax.

Les précipitations seront comprises entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre jusqu’à 80 mm dans certaines régions. Des épisodes de grêle ne sont pas exclus dans des localités isolées. Par ailleurs, les vents souffleront avec une intensité notable, dépassant les 90 km/h, augmentant ainsi le risque de perturbations et de dommages.