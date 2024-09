En raison des fortes intempéries qui ont touché la région, le gouverneur de Sousse, Sofiène Tanfouri, a pris la décision de suspendre les cours dans l’ensemble des établissements scolaires, universitaires et centres de formation de la ville. Cette mesure exceptionnelle a été annoncée dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle du gouvernorat de Sousse.

Face aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région, provoquant des perturbations dans la circulation et menaçant la sécurité des habitants, les autorités locales ont jugé nécessaire de fermer temporairement les écoles et universités. Cette décision a pour but de protéger les élèves, étudiants et formateurs des risques liés aux inondations et à la détérioration des conditions de déplacement.

Sofiène Tanfouri a précisé que cette suspension des cours ne durera qu’une journée, et que les activités éducatives reprendront normalement dès demain, mardi 24 septembre, sous réserve d’une amélioration des conditions météorologiques. Les services de la protection civile sont mobilisés pour surveiller la situation et intervenir en cas de besoin, tandis que les autorités locales continuent de suivre de près l’évolution des prévisions météorologiques.

Les citoyens sont invités à faire preuve de prudence et à éviter les zones à risque, particulièrement celles sujettes à des inondations. Des numéros d’urgence ont été mis à disposition pour signaler tout incident ou besoin d’assistance.

La région de Sousse, comme d’autres villes du centre-est de la Tunisie, est souvent sujette à des intempéries au cours de la saison automnale, et les autorités se tiennent prêtes à réagir en conséquence pour assurer la sécurité des populations. Cette décision proactive témoigne de la volonté du gouvernorat de préserver la santé et la sécurité des habitants face aux aléas climatiques.