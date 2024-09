La société tunisienne de médecine de famille (STMF) organisera les 5 et 6 octobre prochain son 8ème congrès national sous le thème l’addiction chez l’adolescent.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Yosr Kamarti, secrétaire générale de la STMF a souligné que cette huitième édition du congrès vise à aborder deux thèmes importants à savoir l’addiction chez l’adolescent comme sujet d’actualité et l’intelligence artificielle et la médecine de première ligne comme sujet de réflexion.

« Il s’agit également de créer une plateforme pour les médecins de famille afin de discuter des dernières avancées médicales, partager les recommandations et les bonnes pratiques et promouvoir la formation continue et le développement des compétences professionnelles », a-t-elle ajouté.

Selon la même source, le congrès verra la participation de plusieurs experts et spécialistes qui animeront les conférences portant sur plusieurs thèmes comme les nouveaux consensus tunisiens, la migraine, l’asthénie et les troubles sexuels chez la femme.

En outre, quatre ateliers figurent au programme du congrès et auront pour thèmes les douleurs thoraciques non cardiaques, la podologie en première ligne, la micronutrition en pratique et les anémies.

Fondée en 2006, la STMF vise à promouvoir et à développer la médecine de famille en Tunisie. Elle travaille à offrir des soins complets de première ligne aux patients.