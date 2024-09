La scène culturelle et artistique tunisienne vient de perdre l’un de ses grands artistes marionnettistes, Abdelhak Khemir, décédé hier dimanche à l’âge de 75 ans.

Abdelhak Khemir, frère du musicien Nabil Khemir, est une figure incontournable de l’art de la marionnette en Tunisie. Son expérience avec le théâtre pour enfants, ainsi que la fabrication et la manipulation de marionnettes, a débuté en 1968. Il a travaillé comme animateur dans plusieurs institutions culturelles depuis 1982 et a également supervisé l’enseignement de l’art de la marionnette à l’Institut Supérieur d’art dramatique (ISAD).

Abdelhak Khemir a à son actif de nombreuses oeuvres et productions dans le domaine du théâtre de marionnettes et a également produit plusieurs séries télévisées destinées au théâtre pour enfants.

Il a marqué la scène théâtrale tunisienne en contribuant notamment à la création du Festival Neapolis de Théâtre pour Enfants de Nabeul.

Marionnettiste spécialisé dans les marionnettes à fils, il a formé de nombreux jeunes, notamment au sein du Club Culturel de Bab Laassal à Tunis, et a été honoré lors de plusieurs événements. Un hommage lui a été rendu lors de la première édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC) qui s’est déroulée du 3 au 10 février 2024 autour du thème « Marionnette, art et vie » mettant en avant l’habilité reconnue en Tunisie et à travers le monde de Abdelhak Khemir, “l’homme aux doigts d’or”.