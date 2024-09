La 8ème édition de la conférence internationale “FINANCING INVESTMENT AND TRADE IN AFRICA” (FITA2025), se déroulera les 6 et 7 Mai 2025 à Tunis, a annoncé, dimanche, la TABC (Tunisia Africa Business Council).

Cette édition coïncidant avec le 10ème anniversaire de ce Conseil d’affaires tuniso-africain (Mai 2015-Mai 2025), sera “exceptionnelle à plus d’un titre et connaîtra la présence d’éminentes personnalités Internationales et panafricaines, avec une audience de très grande qualité et un programme spécial”.

“Impulser la Transformation de l’Afrique”: Transformation industrielle, Transformation Digitale, Transformation énergétique, Transformation des infrastructures et logistiques … seront au centre des débats en marge de la 8ème édition de la conférence “financement de l’investissement et du commerce en Afrique” ( FITA2025), a précisé l’Organisation non gouvernementale, TABC.

Pour rappel, la FITA 2024 qui s’est tenue les 11 et 12 juin 2024, avait mis en lumière les opportunités offertes par la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) pour l’industrie des composants automobiles.