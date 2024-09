Grâce au télétravail, 34 millions de kilomètres de trajet sont évités quotidiennement en Belgique, dont 16 millions en voiture, estime le département fédéral Mobilité et Transport.

Selon les résultats d’une enquête réalisée entre août 2023 et juillet 2024 auprès de plus de 4.000 travailleurs, près d’un tiers des Belges (31%) travaillent à domicile au moins un jour par semaine, une proportion en légère diminution par rapport à l’an dernier (33%).

Par zone géographique, les Bruxellois télétravaillent davantage régulièrement : 45% des répondants bruxellois disent prester au moins un jour par semaine à domicile, contre 26% des Wallons et 32% des Flamands. La majorité des interrogés télétravaillent un à deux jours par semaine chez eux. Ils privilégient le mercredi (44%) et le vendredi (52%).

Plus la distance entre le domicile et le lieu de travail augmente, plus la proportion de télétravailleurs est grande, remarque encore l’enquête. Au-delà de 50 km, près de 60% des répondants télétravaillent au moins un jour par semaine.

En ce qui concerne les modes de transport principal pour effectuer les trajets entre le domicile et le lieu de travail, le résultat le plus notable est que davantage de télétravailleurs prennent le train que les non-télétravailleurs, 63% contre 37%.

Grâce au télétravail, certains répondants seraient davantage motivés à prendre les transports en commun plutôt que la voiture pour se rendre au travail (29 %) ou encore à enfourcher leur vélo (27 %).