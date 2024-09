La banlieue Nord de Tunis (Délégation de Gamarth) accueillera du 22 au 29 septembre en cours, le Championnat arabe de golf pour filles et garçons avec la participation de 11 pays : Tunisie (pays hôte), Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Qatar, Oman, Jordanie, Irak, Liban, Egypte, Maroc et Libye.

Au programme, des compétitions dans trois catégories pour les garçons : juniors (moins de 18 ans), cadets (moins de 16 ans) et minimes (moins de 13 ans), et les filles : Juniors (moins de 16 ans) minimes (moins de 13 ans), et senior.

Toutes les compétitions seront disputées en individuel et en équipe, excepté chez les minimes, qui se limiteront aux simples.

Environ 121 joueurs et joueuses représentant divers pays arabes devraient participer à toutes les compétitions masculines et féminines. La Tunisie, l’Arabie Saoudite et le Maroc auront les plus grandes délégations avec un total de 17 athlètes.

La Tunisie sera représentée par les athlètes suivants :

Seniors : Isra Bouamer, Kenza et Eya Laadhari

Filles U16 : Yasmine Idriss, Lamis Khabbour et Asil Trabelsi

Filles U13 : Lina Barhoumi et Maya Istanbul

Garçons U18 : Wissam Zitouni, Hamed Abdallah et Sami Ben Youssef

Garçons U16 : Mehdi Ben Youssef, Salim Haouala et Ghaith Rehimi

Garçons U13 : Adam Bounouh, Ilyes Zerrad et Sami Ben Youssef et Moutii Bouaoun