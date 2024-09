Ce samedi, la Tunisie connaîtra un temps variable marqué par l’alternance de périodes ensoleillées et d’averses. L’après-midi, les nuages se densifieront progressivement sur les régions Ouest du nord et du centre, donnant lieu à quelques pluies, localement accompagnées d’orages. Ces précipitations pourraient s’étendre aux régions Est du nord et à certaines zones du Sud pendant la nuit.

Le vent soufflera de secteur Sud au Nord et au Centre, et d’Est au Sud. Il sera relativement fort près des côtes Nord, avec des rafales pouvant atteindre 45 km/h, tandis qu’il sera plus modéré sur le reste du territoire. La mer sera agitée au Nord et peu agitée à calme sur les côtes Est.

Les températures resteront agréables, avec des maximales comprises généralement entre 26°C et 31°C. Les habitants des hauteurs Ouest pourront profiter d’une légère fraîcheur, avec des températures avoisinant les 23°C. En revanche, l’extrême Sud connaîtra des températures plus élevées, pouvant atteindre 34°C.