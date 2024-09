La pratique régulière d’une activité physique apporte de nombreux effets bénéfiques pour la santé et participe au bien-être physique et mental et peut réduire la fatigue et les symptômes de dépression et d’anxiété, selon le site scientifique “Mayo clinic”.

L’activité physique aide à prévenir et à améliorer de nombreux problèmes de santé, notamment l’hypertension artérielle, le diabète et l’arthrite, selon la même source.

Les recherches sur la dépression, l’anxiété et l’activité physique montrent que les bienfaits de l’exercice sur la santé mentale et physique peuvent également aider à améliorer l’humeur et à réduire l’anxiété.

L’exercice peut également contribuer à éviter les risques de rechutes de dépression et de l’anxiété.