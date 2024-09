La CONECT International a conduit, du 17 au 20 septembre 2024, une délégation d’entreprises tunisiennes à la 20e édition du salon “Malaysia International Halal Showcase –MIHAS” (la Vitrine internationale Halal en Malaisie), organisée au Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) à Kuala Lumpur (Malaisie).

Selon la CONECT, regroupant plus de 2000 exposants et 14 clusters, ce salon a offert, aux entreprises tunisiennes une plateforme exceptionnelle pour développer leur réseau, en rencontrant des acheteurs internationaux et en nouant des partenariats stratégiques.

Il a constitué, aussi, une occasion pour les entrepreneurs tunisiens pour faire connaître leurs produits, sur un marché en forte croissance, ainsi que pour avoir une idée sur les dernières tendances du secteur Halal, notamment dans les domaines pharmaceutique, de la finance islamique, de la fintech et de la mode.

D’après ses organisateurs, le salon a accueilli plus de 12 000 exportateurs et acheteurs.

Il est à souligner que la Malaisie se présente comme un véritable leader mondial du Halal, avec un marché en constante expansion.