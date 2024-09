Dans une communication faite dans le cadre de l’université d’été de la Fondation Mohamed Ali Hammi (6,7,8 septembre 2024 à Hammamet) Samir Meddeb, universitaire et consultant international en matière d’environnement et de développement durable a plaidé pour pour un nouveau schéma d’aménagement du territoire.

Justifiant sa proposition, l’expert a notamment, indiqué, “qu’un aménagement du territoire non planifié ou spontané, généralement non concordant avec les spécificités des milieux fait certainement perdre à la communauté un manque à gagner considérable que malheureusement jusqu’à nos jours aucune étude ne s’est penché dessus pour l’évaluer et le calculer. La connaissance de cette perte est aujourd’hui de grande utilité, elle permettra de mieux interpeler les politiques et les décideurs sur les méfaits de l’absence d’un aménagement du territoire au service du développement”.

Et Meddeb d’ajouter :”Aujourd’hui la Tunisie et devant l’ensemble des défis qui lui sont posés, est amenée à concevoir un nouveau schéma national d’aménagement du territoire avec ses déclinaisons régionales et locales, en vue d’apporter les réponses qui s’imposent aux problématiques actuels économique, sociale, environnementale et climatique d’autant plus que des phénomènes émergents risquent de s’installer dorénavant et de manière profonde en Tunisie en relation avec les précipitations, les canicules et les inondations et auxquels il faut apporter des réponses d’adaptation et de résidence au niveau de l’aménagement du territoire”.

La conception et la planification ne seront certainement pas suffisantes à ce niveau si ceci n’est pas accompagné par une refonte totale de la gouvernance de l’espace et du développement d’une manière générale.

Les mécanismes seront d’après l’expert : “la promotion d’une administration forte, souple et performante, un pouvoir local réel et conséquent disposant des moyens nécessaires politique, financier et humain et un partenariat public/privé soutenu et efficace”.

ABS