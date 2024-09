La Tunisie est placée sous vigilance météorologique élevée en raison de l’arrivée d’un système dépressionnaire. Dans la nuit du 19 au 20 septembre, de fortes pluies orageuses sont attendues, notamment sur les régions du Sud et du Centre.

Les précipitations, qui pourraient être localement intenses, affecteront progressivement l’ensemble du pays, avec des quantités pouvant atteindre 80 millimètres par endroits. Des chutes de grêle sont également possibles, accompagnées de vents violents pouvant dépasser 90 km/h.

Les gouvernorats les plus touchés seront ceux de Tozeur, Gafsa, Kasserine-sud, Sidi Bouzid, Gabès, Sfax, le Sahel et Nabeul-sud. Ces conditions météorologiques extrêmes pourraient engendrer des inondations, des coulées de boue et des dégâts matériels.

Les autorités appellent la population à la plus grande vigilance et recommandent de :