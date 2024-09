Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mardi, au siège de son département, l’ambassadrice de Guinée Equatoriale, doyenne du Groupe des ambassadeurs africains accrédités en Tunisie, Gertrudis Nsang Ndong Nsuga.

La rencontre a été l’occasion de valoriser l’importance des relations de fraternité qui unissent la Tunisie et la République de Guinée Equatoriale ainsi que la nouvelle dynamique qu’elles connaissent, et de souligner la volonté de renforcer et développer davantage ces relations dans divers domaines, lit-on dans un communiqué du département.

“Le ministre a, à cette occasion, réitéré l’attachement de l’autorité politique en Tunisie à promouvoir davantage la coopération avec tous les pays africains frères, sur les plans bilatéral et multilatéral, dans le cadre de la consécration de la dimension africaine de la politique étrangère de la Tunisie et ce, en vue de répondre aux aspirations des peuples du Continent à la sécurité, à la stabilité et au développement durable”, selon la même source.