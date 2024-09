Le premier centre d’innovation en intelligence artificielle en Afrique et au Moyen-Orient a été inauguré, mardi, au Pôle de Compétitivité de Sousse “Novation City” par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub.

Développé avec la société multinationale américaine de technologie “Nvidia Corporation”, ce centre vise à stimuler l’innovation et le développement dans le domaine de l’IA, à travers le “NVIDIA Deep Learning Institute”.

La ministre a ainsi souligné l’importance de ce centre, qui constitue une initiative stratégique pour développer l’intelligence artificielle et fournir des solutions intelligentes aux besoins des secteurs industriels, évoquant l’importance de consolider le partenariat entre les instituts de recherche, les universités, les entreprises technologiques et les startups.

Elle a salué l’orientation prise par le Pôle technologique de Sousse vers l’attraction de grandes entreprises industrielles pour lancer des projets pilotes dans le domaine de l’intelligence artificielle, mettant l’accent sur le potentiel et les ressources humaines hautement qualifiées, dont dispose la Tunisie ainsi que sur la contribution des pôles technologiques dans la création d’une dynamique économique et d’emplois ainsi que dans la promotion de la Tunisie en tant que destination d’investissement.

De son côté, le directeur général de la Novation City Hichem Turki a déclaré à l’agence TAP que le partenariat entre le pôle et la société Nvidia permettra de développer l’innovation dans le domaine de l’IA, ajoutant que le centre inauguré aujourd’hui permettra une montée en compétences des ressources humaines opérant dans le cadre du pôle technologique.

« À travers ce partenariat avec Nvidia, la Novation City ambitionne de devenir un centre d’excellence en intelligence artificielle en Tunisie » a-t-il ajouté, faisant savoir qu’environ 500 jeunes (développeurs, ingénieurs, analystes) ont bénéficié de sessions de formation assurées par la société américaine »

La Novation City est une société de droit privé créée en 2009 et basée sur le principe du partenariat Public-Privé. Elle a pour mission de développer un écosystème d’innovation dans le secteur mécatronique, développer la synergie enseignement-recherche-industrie et mettre en place des programmes pérenne d’accompagnement et d’assistance technique au service de tous les acteurs de l’écosystème.

L’entreprise de technologie “Nvidia Corporation” est un des plus grands développeurs et fournisseurs de processeurs graphiques, de puces graphiques et de logiciels pour ordinateurs et consoles de jeux du monde. Elle est basée à Santa Clara en Californie, où l’entreprise a été fondée en 1993. Actuellement, elle est présente dans 27 pays.