Le Président directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine a souligné, lors du lancement des Rencontres professionnelles B2B dans les secteurs Textile/Habillement et cuir et chaussures avec des acheteurs et grossistes jordaniens, que ces rencontres visent à développer les échanges commerciaux entre les deux pays, qui demeurent en deçà des estimations.

« Ces échanges commerciaux ne reflètent pas la solidité des relations entre les deux pays, d’autant plus qu’ils n’ont pas dépassé, en 2023, les 46 millions de dollars », a ajouté Ben Hassine qui intervenait, mardi, lors d’une conférence pour annoncer le lancement de ces rencontres.

Il a mis l’accent sur l’impératif de promouvoir les exportations tunisiennes vers la Jordanie, à travers l’identification des avantages compétitifs de ces secteurs et l’exploitation des moyens sous exploités, dans les secteurs du textile et des chaussures, dont la valeur dépasse les 15 millions de dinars (MD) en 2023.

Il a relevé que cette manifestation, organisée en coopération avec le programme Global pour le textile et l´habillement (GTEX/MENATEX), vise à constituer un réseau de relations entre les professionnels, à travers la tenue de plus de 200 rencontres bilatérales directes entre 50 entreprises tunisiennes exportatrices et 10 entreprises jordaniennes opérant dans le domaine de l’importation et la distribution du textile, de l’habillement, et du cuir et chaussures.

Il a mis l’accent sur l’importance de l’action commune pour une exploitation optimale des cadres juridiques de coopération commerciale, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, étant donné l’importance de la production des deux pays, des biens et des services qui répondent aux besoins des deux marchés, en plus de leur qualité supérieure et de leurs prix compétitifs.

A rappeler que la Tunisie exporte vers le marché Jordanie les poissons, les médicaments et composants de transport les fromages le chocolat et le tri phosphate de sodium.

La délégation Jordanienne devra effectuer les 18 et 19 septembre 2024 des visites de terrain à un nombre d’entreprises industrielles tunisiennes et des magasins de distribution de vêtements et de chaussures, afin de prendre connaissance des conditions de production et de nouer des relations d’affaires avec les acteurs commerciaux tunisiens opérant dans ce secteur.