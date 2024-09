La deuxième édition de la Conférence Internationale sur le marché du travail (GLMC) se tiendra du 29 au 30 janvier 2025 à Riyad, avec pour ambition de créer un écosystème complet pour le marché mondial du travail, rapporte l’agence de presse saoudienne SPA.

Cette manifestation vise à promouvoir les meilleures pratiques internationales en matière de marché du travail, conformément aux objectifs ambitieux de la Vision saoudienne 2030, a indiqué le ministre saoudien des Ressources humaines et du Développement social, Ahmed Al-Rajhi.

Cité par SPA, M. Al-Rajhi a relevé que cette deuxième édition permettra d’instaurer un dialogue mondial sur les opportunités et les défis du marché du travail, à la faveur d’un partenariat avec l’Organisation internationale du Travail, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement.

La conférence, qui réunira plus de 40 ministres du travail et 200 experts issus de 50 pays, débattra des défis et des opportunités du marché du travail, à la faveur d’un échange des meilleures pratiques.

Cet événement aspire également à renforcer la coopération internationale et développer des solutions innovantes pour un marché du travail plus inclusif et résilient, ajoute SPA.