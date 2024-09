Dans le cadre de son initiative “Les Jeudis du cinéma”, le Groupement Professionnel de l’Industrie Cinématographique de la CONECT organise un atelier de réflexion intitulé «Spécificité des festivals de cinéma dans la promotion de l’attractivité territoriale », et ce, le jeudi 19 septembre 2024 de 9h à 13h, à la salle Tahar Chériaa au Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI-Cité de la Culture Chedly Klibi).

Cet atelier, informe un communiqué de presse, vise à repenser les enjeux et les perspectives de la Cinémathèque Tunisienne en portant les réflexions sur plusieurs thématiques: la cartographie des festivals et calendrier des manifestations, les incidences de la Tunisia Film Commission sur l’essor régional, la diversité éditoriale selon les particularités locales, le rôle des festivals régionaux dans l’attraction des tournages de films et “Quelle vision stratégique pour l’avenir ?”.

Cette nouvelle étape des “Jeudis du Cinéma”, traite de l’interaction entre économie et culture vers un nouvel écosystème cinématographique.

Le cycle de rencontres, programmées sur trois sessions les 12, 19, et 26 septembre 2024, se donne pour objectif d’analyser en profondeur les répercussions économiques et culturelles de la réforme structurelle en cours, dans le but de bâtir un écosystème cinématographique résilient et innovant en Tunisie, ajoute la même source.