A l’occasion de la célébration des 41èmes Journées européennes du patrimoine (JEP) en Tunisie, la résidence de l’Ambassadrice de France, le palais tunisien “Dar El Kamila”, ouvre exceptionnellement ses portes au public pour leur permettre de découvrir les richesses de ce palais, son architecture intérieure et ses trois hectares de jardins, et ce, à travers des visites guidées.

Pendant cette journée organisée par l’ambassade de France en Tunisie et l’Institut français de Tunis (IFT), sur les traces de ce bâtiment et son jardin avant une campagne de restauration de plusieurs mois, quatre visites d’une heure seront organisées le samedi 21 septembre 2024 aux horaires suivants : 10h00 à 11h00, 11h30 à 12h30, 16h00 à 17h00 et de 17h30 à 18h30.

Située au cœur de la Marsa, construite à la fin du XVIIIème siècle par le beau-frère de Hamouda Pacha, “Dar El Kamila” est d’abord nommée Borj El Monastiri. Au 19ème siècle, elle est successivement habitée par Hussein Bey II puis par le bey de Tunis Mohammed Bey autour de 1855. Mise à la disposition du consul de France Léon Roches vers 1856 comme résidence d’été par les autorités beylicales, celui-ci la rebaptise “Dar El Kamila” (la perfection). Résidence des consuls français à la Marsa jusqu’à l’établissement du protectorat (1881), avant de devenir résidence des résidents généraux de France à Tunis puis des Ambassadeurs, ce bâtiment a traversé l’histoire en symbole de l’amitié franco-tunisienne.

Les places par groupe étant limitées, les inscriptions sont ouvertes sur ce lien httpss://www.lyyti.in/Journees_europeennes_du_patrimoine_en_Tunisie_1672

Les visiteurs, informent les organisateurs, doivent se présenter dix minutes avant le début de la visite, munis d’un document d’identité qui sera demandé à l’entrée.

Les 41èmes Journées Européennes du Patrimoine (JEP) sont placées cette année sous le thème « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » et “Patrimoine maritime”. Lancées depuis 1984, les Journées Européennes du Patrimoine font partie des événements culturels participatifs les plus fêtés en Europe, permettant chaque année à plus de 20 millions de personnes de visiter des milliers de sites rarement accessibles et de participer à des événements inédits, des visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles.