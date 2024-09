La Tunisie s’apprête à vivre une journée contrastée, mêlant ciel ensoleillé et averses. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le temps sera marqué par une instabilité atmosphérique, notamment sur les régions côtières et le sud du pays.

Des nuages denses sont attendus, accompagnés de pluies éparses qui pourraient se transformer en orages localisés, en particulier sur le Sahel et à Sfax. Les amateurs de baignade devront faire preuve de prudence, car la mer sera agitée à très agitée dans le nord et houleuse à peu agitée sur les côtes est.

Le vent, quant à lui, soufflera modérément à relativement fort près des côtes, apportant une sensation de fraîcheur. À l’intérieur des terres, il sera plus faible.

Les températures maximales varieront entre 25 et 31 degrés, avec des valeurs plus fraîches sur les hauteurs ouest (23 degrés) et plus chaudes à l’extrême sud (35 degrés).

En résumé, cette journée sera caractérisée par une alternance d’éclaircies et d’averses, avec un vent modéré à fort près des côtes et des températures agréables. Il est conseillé de se munir d’un parapluie et de vérifier les dernières prévisions avant de sortir.