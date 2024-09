Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Mohamed Ali Nafti s’est entretenu, lundi au siège du département avec les ambassadeurs iranien et roumain, respectivement, Mir Messaoud Hassinian et Valentin-Ciprian Muntean.

La rencontre a été l’occasion de mettre en avant les relations de fraternité liant la Tunisie à l’Iran et d’examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

L’entretien avec l’ambassadeur roumain a permis de souligner les “excellentes relations” d’amitié et de coopération entre les deux pays et de réaffirmer la volonté partagée d’œuvrer à les consolider davantage et de les diversifier tant sur le plan bilatéral que dans le cadre de l’Union Européenne, en perspective de la prochaine tenue, à Tunis, de la session de la Commission mixte tuniso-roumaine.

Le Ministre a présenté ses condoléances au gouvernement et peuple roumain suite aux pertes humaines et matérielles causés par la tempête Boris, lit-on dans un communiqué du département.