La capitale économique ivoirienne, Abidjan, accueillera les 9 et 10 octobre prochain, les travaux d’une Conférence internationale sur le développement économique et social des pays à faible revenu.

Initié par Global Citizen et Bridgewater Associates, en partenariat avec le gouvernement ivoirien et Harith General Partners, ce conclave devra réunir des Chefs d’Etats, des ministres des Finances, des dirigeants du secteur privé, des représentants des banques de développement, des acteurs de la société civile, des représentants d’ONG, ainsi que des experts en développement durable.

Cette conférence sera axée sur la mobilisation des ressources financières en provenance des pays du G20, pour soutenir les initiatives de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le refinancement de son 21è cycle de reconstitution de financements « IDA21 ».

La rencontre d’Abidjan offrira ainsi l’opportunité d’aborder les obstacles au développement et pourrait être, de ce fait, « décisive » en plaçant l’Afrique sur une trajectoire de développement durable et équitable, avec un focus sur les mesures à prendre pour stimuler les investissements dans le Continent, notent les organisateurs.

Les débats qui émergeront de ce conclave, soulignent-ils, seront déterminants pour orienter les actions des gouvernements, du secteur privé et des institutions financières.

L’Assemblée pour le Développement Économique à Abidjan sera donc un moment clé pour engager les grandes économies du monde, notamment celles du G20, à accroître leurs contributions à l’IDA, expliquent les organisateurs, notant que l’événement interviendra en prélude au Sommet du G20 prévu en novembre à Rio de Janeiro (Brésil), ainsi qu’à la Conférence de l’IDA21, qui se tiendra en décembre à Séoul, en Corée du Sud.

Au cœur de cette rencontre, plusieurs sujets critiques seront discutés, notamment les investissements privés en Afrique, le développement de l’économie créative, ainsi que les solutions pour faire face à la dette publique croissante des pays africains.

Ces discussions visent à explorer des stratégies novatrices pour accélérer le développement du Continent, tout en garantissant une croissance durable, ajoutent les organisateurs faisant savoir que ces débats mettront en avant les opportunités offertes par la croissance démographique rapide en Afrique, où d’ici 2050, quelque 25% de la population mondiale en âge de travailler sera basée en Afrique subsaharienne.

Co-fondateur et PDG de Global Citizen, Hugh Evans, a rappelé que « l’IDA est le plus grand et le plus efficace Fonds mondial pour lutter contre l’extrême pauvreté dans les pays les plus vulnérables du Globe, dont beaucoup se trouve en Afrique subsaharienne », faisant savoir que l’IDA entièrement financée, peut améliorer les conditions de vie de plus de 1,5 milliard de personnes.

De son côté, Nir Bar Dea, PDG de Bridgewater Associates, a précisé que près de 25% de la population mondiale en âge de travailler se trouvera en Afrique subsaharienne d’ici 2050.