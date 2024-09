Lors de son assemblée générale élective du 6 septembre dernier, la Chambre de Commerce Tuniso-Américaine (AmCham Tunisie) a procédé au renouvellement de son conseil d’administration. Cet événement majeur a rassemblé plus d’une centaine de membres, représentant à la fois des entreprises tunisiennes et américaines implantées en Tunisie.

Au cours de cette assemblée, les membres ont approuvé les rapports financiers et moraux de l’année écoulée et ont procédé au vote pour élire les nouveaux administrateurs. Une innovation notable a été l’introduction d’un siège de membre honoraire au conseil d’administration, destiné à d’anciens présidents afin de bénéficier de leur expertise.

Le nouveau conseil d’administration, riche d’une diversité de compétences et d’expériences, est appelé à relever les nombreux défis et à saisir les opportunités qui se présentent à l’AmCham Tunisie. Dans son discours d’adieu, le président sortant, Naceur Hidoussi, a souligné l’importance du travail collectif et de l’engagement des membres pour le succès de la Chambre.

Président

Marouane Ben Jemaa (Alpha Ford)

Secrétaire général

Jihene Landolssi (Pfizer)

Vice-président en charge des affaires juridiques

Mohamed Zaanouni (Dentons)

Vice-président

Fatma Rekik (COFAT)

Membres du conseil d’administration :

Rym Bedoui Ayari (WeFranchiz)

Adel Dahmani (3S)

Ali Belakhoua (Starzs Electronics)

Brahim Ben Ayed (Général Electric Vernova)

Haykel Belhassine (Citi)

Hela Fourati (TAEF)

Houbeb Ajmi (Université Centrale)

Islem Ben Mbarek (Al Badr Aerospace)

Jihed Jahdour (HPE)

Karim Gahbiche (CEREALIS)

Lamia Fourati (Groupe Ontech)

Lotfi Debbabi (QNB)

Med Ali Ben Arbia (So Invest)

Noomane Fehri (Avenir numérique)

Rafik Mzah (AfricInvest)

Riadh Chaieb (HP)