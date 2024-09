Les opportunités de renforcement des échanges commerciaux bilatéraux entre la Tunisie et la Suède ont été au centre d’une rencontre, tenue vendredi après-midi, entre le PDG du Centre de Promotion des Exportations (Cepex), Mourad Ben Hassine, et l’Ambassadrice de Suède en Tunisie, Cecilia Wramsten, a fait savoir, samedi, le Cepex.

Il en ressort que «les exportations tunisiennes de dattes et de l’huile d’olive vers le Suède peuvent être renforcées davantage”… “Le potentiel d’exportation inexploité pour ces deux produits s’élève respectivement à 504 mille de dollars et 1,1 million de dollars”.

A noter que la Suède s’est positionnée, durant l’année 2023, au 33ème rang, parmi les clients de la Tunisie et à la 36ème place des fournisseurs du pays. Les exportations nationales vers la Suède ont enregistré une baisse de 20%, à 147,1 millions de dinars (MD), en 2023, alors que les importations ont régressé de 1% pour se situer au niveau de 324,8 MD. La Tunisie exporte vers ce pays, essentiellement, les câbles électriques et le prêt-à-porter, et elle importe surtout du bois et des médicaments.

Les deux responsables ont passé en revue, en outre, les préparatifs en cours pour l’organisation du “Forum des Affaires durables entre les pays nordiques et la Tunisie”, qui se tiendra, le 25 novembre, à Tunis.

Wramsten a souligné, à cette occasion, l’importance de coordonner entre les différentes structures et institutions en vue de réussir cet événement qui vise à renforcer les relations entre notre pays et les pays du nord de l’Europe.