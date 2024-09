Tunisie et Belgique renforcent leur coopération bilatérale et européenne

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, vendredi, au siège du département, avec l’ambassadrice du Canada et l’ambassadeur de Belgique en Tunisie.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadrice du Canada en Tunisie, Lorraine Diguer, le ministre a souligné que le développement constant des relations entre la Tunisie et le Canada permet de créer de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines vitaux et prioritaires pour les deux pays, dont les technologies modernes, la gouvernance, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, le tourisme, le commerce et les transports.

De son côté, la diplomate canadienne a fait part de la volonté du gouvernement de son pays de développer davantage les relations économiques, techniques et technologiques ainsi que les investissements directs et de lancer prochainement une série de programmes et de projets liés à ces secteurs, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les relations historiques et distinguées entre la Tunisie et la Belgique ont été au centre de la rencontre du ministre des Affaires étrangères avec l’ambassadeur de Belgique en Tunisie, François Dumont.

L’accent a été mis sur la volonté commune de poursuivre le renforcement de la coopération tuniso-belge et de diversifier ses domaines au niveau bilatéral et dans le cadre de l’Union Européenne, indique un communiqué du département des Affaires Etrangères.