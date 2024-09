La rentrée culturelle de l’Institut Goethe à Tunis pour ce mois de septembre sera marquée par la musique et le cinéma en mettant à l’honneur le grand compositeur Mozart et le cinéma autrichien, avec au programme deux soirées organisées en collaboration avec l’Ambassade d’Autriche en Tunisie.

Le premier rendez-vous aura lieu le mercredi 18 septembre au jardin Goethe avec « La Nuit des courts-métrages autrichiens », qui propose la sélection « Österreichische Kurzfilmschau 2024 ». Ce programme de courts-métrages autrichiens contemporains, sous-titrés en anglais, offrira un aperçu de la créativité cinématographique autrichienne à travers quatre films récents, témoignant de la richesse et de l’originalité du cinéma autrichien actuel. Cette soirée offrira au public tunisien l’occasion de découvrir des œuvres variées, abordant des thèmes allant de la comédie à la réflexion sociale.

Cet événement est le fruit d’une collaboration entre l’Académie du cinéma autrichien et le ministère fédéral des Affaires européennes et internationales (BMEIA), visant à promouvoir la cinématographie autrichienne à l’international.

Le vendredi 20 septembre à 20h00, les mélomanes de musique classique auront rendez-vous avec une soirée d’opéra dédiée à l’œuvre de W. A. Mozart, intitulée « Jardin enchanté, Hassen Doss chante Mozart ». Le célèbre ténor tunisien Hassen Doss interprétera le rôle de Bastien dans l’air « Diggi, Daggi », extrait de l’opéra Bastien et Bastienne. Il sera accompagné par le talentueux pianiste Bassem Makni, ainsi que les deux jeunes solistes Maram Oueslati (soprano) dans le rôle de Bastienne, et Bilel Neji (baryton) dans le rôle de Colas.

Bastien et Bastienne est le premier opéra, en un acte et à trois personnages, écrit par Mozart à l’âge de 12 ans. Il raconte les mésaventures de la bergère Bastienne, amoureuse de Bastien, qui semble l’avoir délaissée pour une femme de la noblesse. Désespérée, elle sollicite le magicien Colas, qui lui conseille de jouer l’indifférente pour reconquérir Bastien. De son côté, Bastien cherche également l’aide de Colas pour reconquérir Bastienne. Le magicien chante une formule magique, et le couple finit par se réconcilier; l’opéra se termine par un trio de louanges.