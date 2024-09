Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, vendredi, au siège du département, avec Stéphanie Khoury, Cheffe intérim de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour les affaires politiques.

Selon un communiqué du ministère des Affaires Etrangères, “le ministre a réitéré l’engagement de la Tunisie à continuer de soutenir les efforts onusiens en Libye et le mandat de la MANUL, ainsi que sa pleine disponibilité à contribuer à tous les efforts visant à soutenir le dialogue, le consensus et la réconciliation en vue de parvenir à un règlement politique dirigé et contrôlé par les libyens et de restaurer la sécurité et la stabilité en Libye.”

Pour sa part, la responsable onusienne a souligné “sa profonde considération et ses remerciements à la Tunisie pour son appui constant à la médiation onusienne en Libye et pour sa coopération et son soutien à la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), dans l’accomplissement de son mandat”, indique le communiqué.