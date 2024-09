Le ministre des Affaires étrangères de la migration et des tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a passé en revue, vendredi, lors de sa rencontre avec le coordonnateur Résident des Nations Unies en Tunisie, Arnaud Peral les relations historiques entre la Tunisie et les Nations Unies.

Selon un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères, la rencontre a été l’occasion de souligner la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération et le partenariat avec l’organisation onusienne en vue d’identifier des solutions collectives efficaces aux défis auxquels le monde est confronté.

Les deux parties ont aussi évoqué la prochaine participation de la Tunisie au Sommet de l’Avenir (prévu les 22 et 23 septembre à New York) et à la 79eme session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.