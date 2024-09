Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya, a indiqué, vendredi, que son département avait programmé de nombreuses manifestations et expositions dans des zones touristiques afin de permettre aux artisans de commercialiser leurs produits.

Tekaya a précisé, dans une déclaration à la TAP, en marge d’une visite effectuée au gouvernorat de Kairouan, que 70% des artisans qui participent à ces manifestations sont parmi les diplômés de l’enseignement supérieur.

Le ministre a fait état, en outre, de la relance des activités du tourisme et de l’artisanat, ajoutant que l’intégration des jeunes diplômés dans ces filières a favorisé le renforcement de leur employabilité.

Sur un autre registre, il a réitéré l’impératif de redonner au gouvernorat de Kairouan son éclat et de renforcer son rayonnement aux niveaux régional et national, affirmant que les autorités projettent de réaménage les Bassins aghlabides, et ce, avec la participation de toutes les structures intervenantes relevant des ministères des Affaires culturelles et de l’Intérieur, ainsi que le gouvernorat et la municipalité de Kairouan.