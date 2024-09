Une délégation économique tunisienne composée de plus de 22 hommes et femmes d’affaires, a pris part, du 9 au 13 septembre 2024, au forum économique multisectoriel, organisé dans la Capitale du Nigeria, Abuja.

Cette participation s’inscrit dans le cadre d’une mission économique au Nigeria, la première du genre, qui a été organisée par Tunisia Africa Business Council (TABC).

Deux conventions de coopération entre le TABC et deux chambres de commerce nigérianes ont été conclues lors de ce forum, qui a également enregistré la participation de plus d’une centaine d’hommes et de femmes d’affaires nigérians.

Le président du TABC, Anis Jaziri, a indiqué que le Nigeria sera l’invité d’honneur de la 8e édition de la conférence internationale « financing investment & trade in Africa– FITA2025 », qui se tiendra à Tunis les 6 et 7 mai 2025.

Les intervenants ont mis l’accent, lors de la séance d’ouverture du forum, le niveau de la coopération entre les deux pays et les perspectives de son développement.

Des rencontres bilatérales entre des représentants des sociétés tunisiennes et nigérianes ont été tenues, en vue de conclure des partenariats gagnant pour les deux parties dans plusieurs secteurs, notamment le commerce et l’industrie.

Cette manifestation a été organisé à l’initiative du TABC, l’ambassade de Tunisie à Abuja en coopération avec le ministère des Affaires étrangères nigérian, sous la tutelle du ministère de l’industrie, du commerce et de l’investissement.