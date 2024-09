Pour la 39ème édition du Festival International du Film Francophone (FIFF) de Namur (Belgique), qui se tiendra du 27 septembre au 4 octobre 2024, la Tunisie sera représentée par deux productions cinématographiques dans les deux compétitions majeures du festival. Ce rendez-vous cinématographique qui vient d’annoncer sa programmation officielle complète, propose une sélection de plus de 120 courts et longs métrages mettant en lumière la diversité et la richesse du cinéma francophone.

Le long-métrage fiction « Les Enfants Rouges » de Lotfi Achour concourt dans la compétition officielle, qui rassemble 12 longs métrages issus de différents pays tels que la Belgique, le Rwanda, la Suisse, la France, Madagascar, l’Allemagne, l’Île Maurice, le Pérou, l’Afrique du Sud, le Luxembourg et le Québec. Ce film sera en lice pour les différents prix Bayard, décernés par un jury international composé de personnalités influentes du cinéma. Présidé par le réalisateur et producteur suisse Frédéric Baillif, le jury réunit Karim Leklou (comédien – France), Alex Moussa Sawadogo (Délégué général FESPACO – Burkina Faso), Nahéma Ricci (comédienne – Québec) et Paloma Sermon-Daï (réalisatrice et scénariste – Belgique).

Le deuxième film tunisien, à savoir le long métrage « Là d’où on vient » (Mé el Ain) de la cinéaste Meryam Joobeur a été sélectionné dans la compétition 1ère Oeuvre, une section qui met à l’honneur huit premiers films de réalisateur·rices. Cette compétition met en avant cette année la créativité féminine avec six réalisatrices parmi les huit films en lice, provenant de pays tels que la France, la Roumanie, la Serbie, la Belgique, et le Maroc. Le jury Cantillon, composé de cinq jeunes étudiants en cinéma représentant la diversité de l’espace francophone, aura la tâche de décerner quatre Prix et Bayard de la meilleure 1ère oeuvre.