Le Directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert F. Houngbo, a souligné mercredi, la nécessité d’une gestion efficace de l’intelligence artificielle (IA) pour promouvoir une transformation numérique inclusive et équitable.

“L’IA a le potentiel de transformer le monde du travail, mais il est crucial de protéger les travailleurs des impacts négatifs potentiels de la révolution numérique en veillant à ce que les emplois liés à l’IA répondent aux normes du travail décent, avec une participation active des travailleurs et des employeurs à la conception et à la mise en œuvre des technologies de l’IA”, a déclaré M. Houngbo, lors d’une conférence tripartite intitulée “Faire progresser la justice sociale à l’ère de l’économie du savoir et de l’intelligence artificielle” à Astana, la capitale du Kazakhstan, selon un communiqué de l’OIT.

Pour mener à bien la transition numérique, le chef de l’OIT a présenté trois stratégies clés: identifier les compétences en demande et promouvoir l’apprentissage des adultes, sauvegarder les droits des travailleurs et promouvoir le dialogue social, et veiller à ce que la transition soit guidée par les principes de la justice sociale.