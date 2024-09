Une Charte islamique pour l’intelligence artificielle a été adoptée, mercredi à Riyad, au deuxième jour de la 3ème édition du Sommet mondial sur l’intelligence artificielle (IA), en vue de faire face aux fraudes liées à cette technologie.

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et l’Autorité saoudienne pour les données et l’intelligence artificielle (SDAIA) ont ainsi procédé au lancement de la “Charte de Riyad sur l’intelligence artificielle pour le monde islamique”.

Des conventions ont été également signées lors de 11 sessions et ateliers tenus à cette occasion, dont une convention tripartite conclue entre le gouvernement d’Arabie saoudite, l’UNESCO et le Centre international pour les recherches sur l’éthique de l’IA (ICAIRE), pour la classification de ce dernier en tant que centre de catégorie 2 de l’UNESCO.

La SDAIA a également lancé un document d’orientation sur la lutte contre les Deep Fake utilisant l’IA afin de sensibiliser à cette fraude et de clarifier la meilleure façon d’utiliser ces technologies prometteuses d’une manière responsable.

Un mémorandum d’entente a été par ailleurs signé entre la SDAIA et “Pearson”, société leader des services d’éducation et d’édition, dans le but de développer les capacités nationales dans le domaine de l’IA et former des talents dans le domaine numérique au royaume.

Lors de cette 3ème édition, les participants, venant d’une centaine de pays, se penchent sur diverses thématiques, dont l’innovation et l’industrie de l’IA, l’intelligence humaine et celle artificielle, l’IA générative, l’éthique de l’IA, les processeurs et les infrastructures de l’IA ainsi que l’impact de l’IA sur la croissance des villes intelligentes.