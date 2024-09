L’Afrique du Sud récupère sa position de leader devant le Nigeria dans les classements commerciaux africains, principalement grâce à une augmentation substantielle des investissements directs étrangers (IDE), particulièrement marquée en 2021 en raison d’importants investissements dans le secteur technologique. Cette hausse des IDE, dix fois supérieure à celle de 2020 et quadruple par rapport à 2022, souligne l’attrait croissant de l’Afrique du Sud en tant que destination d’investissement. Cependant, le pays fait face à des défis, comme le montre la baisse des performances sur les réseaux sociaux et en ligne, ce qui indique des domaines à améliorer pour tirer pleinement parti de sa position économique renforcée.

Les plus grandes améliorations Le Maroc accède pour la première fois au Top 3 régional, soutenu par une stabilité des IDE, une demande numérique (D2 Digital Demand ©) et des performances en ligne solides. L’amélioration de son score de classement et de sa présence sur les réseaux sociaux, malgré le maintien d’une note CBS © (A), reflète l’influence croissante du Maroc et son positionnement stratégique dans le commerce africain.

Le Sénégal connaît une progression spectaculaire de 11 positions, marquée par l’une des plus fortes croissances mondiales des IDE, ce qui constitue une réalisation remarquable. L’émergence des réseaux sociaux et l’amélioration des performances en ligne, absentes lors de la dernière édition du classement de marque-pays de Bloom Consulting © – édition Commerce, démontrent des stratégies réussies pour renforcer son profil commercial et sa présence numérique.

L’amélioration significative de la note CBS © (BB) du Burkina Faso, passant d’une moyenne historique de C à un score actuel de BB, témoigne d’une avancée notable dans sa représentation commerciale numérique. Associée à une performance stable dans d’autres domaines, cela met en évidence l’évolution du paysage commercial du Burkina Faso. À l’instar du Sénégal, le Burkina Faso a introduit une présence en ligne qui n’existait pas dans les classements précédents.

Les plus grandes baisses Le déclin du Nigeria, marqué par une baisse des IDE, des performances sur les réseaux sociaux et en ligne, l’a empêché de maintenir sa position de leader. Malgré une demande numérique stable (D2 Digital Demand ©) et une note CBS © solide (AA), ces diminutions soulignent la nature compétitive de la dynamique commerciale régionale.

Le Ghana connaît une baisse dans son classement, principalement parce que ses indicateurs généralement stables dans divers domaines n’étaient pas suffisants pour rivaliser avec les améliorations observées au Maroc et en Égypte. Cela met en lumière l’environnement de plus en plus concurrentiel du commerce africain.

La Tanzanie a perdu cinq places, en raison d’une baisse relative des IDE et de la demande numérique (D2 Digital Demand ©) dans des secteurs clés tels que les affaires et l’environnement, ce qui souligne les défis auxquels elle est confrontée pour maintenir sa position dans le Top 10 africain. La légère baisse des performances en ligne reflète également la nécessité d’améliorations stratégiques pour rester compétitive face aux rivaux régionaux.

Source : Bloom Consulting