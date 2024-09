Lors de la retraite de la Renaissance africaine tenue à Kigali, Aliko Dangote, PDG du conglomérat panafricain Dangote Group, a appelé les dirigeants africains à mener la transformation économique du continent.

Selon lui, l’Afrique, dotée d’une population jeune et dynamique ainsi que de vastes ressources naturelles, se trouve à un point d’inflexion crucial. Malgré les défis persistants – tels que les infrastructures insuffisantes, l’inflation et les politiques incohérentes – le potentiel de croissance est immense, notamment grâce aux 30 % des réserves minérales mondiales présentes sur le continent et aux 65 % de terres cultivables mondiales.

Dangote a souligné la nécessité pour les chefs d’entreprise africains de prendre les rênes du développement, en s’appuyant sur l’innovation, la technologie et les ressources humaines locales.

Son groupe a su s’étendre du Nigeria à 14 pays africains, employant plus de 50 000 personnes, avec des revenus prévus de 30 milliards de dollars d’ici 2025. Il a également mentionné que les solutions aux défis africains ne viendront que des Africains eux-mêmes.

La retraite visait à réunir des leaders du secteur privé et des institutions africaines pour trouver des solutions concrètes aux problèmes du continent.

Parmi les initiatives évoquées, figurent la promotion de la libre circulation des personnes, la réduction des coûts logistiques et l’amélioration de l’accès à Internet. Dangote a insisté sur la nécessité d’une mise en œuvre rapide des actions décidées lors de cet événement, afin d’obtenir un impact réel sur le développement du continent.

Enfin, il a salué la participation de dirigeants influents tels que Paul Kagame, Olusegun Obasanjo et Ellen Johnson Sirleaf, qui se sont engagés à promouvoir un dialogue régulier entre le secteur privé et les décideurs politiques pour accélérer la transformation économique de l’Afrique.