Selon les estimations du Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) à Tozeur, la production des dattes devra atteindre cette saison d’environ 62 mille tonnes dont les 2/3 sont de la variété ”Deglet Nour”.

La cheffe du département de vulgarisation et de promotion de la production agricole au CRDA de Tozeur, Ameni Touil a indiqué à l’Agence TAP que la récolte de 2024/2025 est caractérisée par une excellente qualité qui demeure néanmoins liée aux facteurs climatiques.

Elle a souligné que les différentes parties concernées poursuivent le déroulement et l’avancement des opérations liées au secteur dont les ventes sur pieds de palmiers qui ont démarré début septembre et ont atteint 35 % y compris dans les nouveaux oasis, avec un prix moyen compris entre deux et trois dinars le kilogramme.

Elle a ajouté que les opérations de protection des régimes des dattes avec les moustiquaires, lancées depuis le mois d’août dernier, se poursuivent en vue de protéger la récolte contre les pluies d’automne et le ver de dattes, précisant que plus de 2 millions de régimes des dattes ont étés protégés par les moustiquaires, sur un total de 12 millions de régimes classés ”Deglet Nour”, ainsi que la protection d’environ 100 mille régimes avec du plastique.