Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh s’est entretenu, mercredi, au siège du ministère, avec le directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, Ahmadou Moustapha Ndiaye, en visite actuellement en Tunisie.

La rencontre, qui s’est déroulée en présence du directeur régional de la Banque mondiale pour les infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), Paul Noumba Um, a été l’occasion de passer en revue l’état d’avancement des projets financés par la Banque en Tunisie.

Ndiaye a, ainsi, affirmé la disposition de la BM à poursuivre son soutien à la Tunisie dans la mise en œuvre des programmes de réformes et des projets de développement, notamment des les secteurs vitaux à l’instar de l’énergie et de la sécurité sociale et alimentaire.

Le ministre a, de son côté, formulé l’espoir de consolider davantage la coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale dans des secteurs stratégiques tels que ceux de l’eau, de l’énergie, de l’enseignement supérieur et de la protection sociale.