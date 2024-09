Quelque 300 mille quintaux de céréales sélectionnés seront mis à la disposition de l’agriculteur qui doit prendre contact avec les points de ventes pour planifier ses besoins en semences, a affirmé Mohamed Ali Ben Romdhane, responsable à la direction générale de la production agricole au ministère de l’agriculture.

Il a précisé, lors d’un point de presse périodique du ministère, que le prix d’un quintal de blé dur est fixé à 160dt, le blé tendre à 130dt et le triticale et l’orge à 120dt. Le prix des semences destinées à une exploitation commerciales contrôlées, de l’orge a été fixé à 110 dt/quintal, a noté la même source.Ben Romdhan a souligné l’importance de rapprocher agriculteurs aux points de vente des semences les plus proches pour programmer leurs achats des semences qui seront cultuvées lors de la saison 2024-2025.

Le ministère œuvre dans le cadre des orientations générales du secteur agricole pour la saison 2024-2025, à adapter davantage le secteur aux changements climatiques et à orienter les agriculteurs à cultiver le blé dur dans la régions de l’extrême Nord et dans les superficies irriguées, dans l’objectif d’atteindre l’autosuffisance en blé dur .

Le département de l’agriculture œuvre à atteindre l’autosuffisance en blé dur et à développer la culture de blé tendre, ainsi qu’à étendre la culture de l’orge et du triticale dans les superficies pluviales favorables.

La stratégie prévoit également la promotion du secteur des céréales irriguées, notamment dans les gouvernorats du Centre et du Sud, l’encadrement agricole, ainsi que la rotation des cultures, et le développement des moyens de prise de décision et des systèmes d’information pour assurer le suivi des saisons.