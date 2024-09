Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd accueille, les 10 et 11 septembre, la 20ème session du Forum narratif de Sharjah.

Ce rendez-vous littéraire arabe organisé par le département de la Culture dans l’Emirat de Sharjah, aux Emirats arabes Unis, se tient cette année en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles.

Quatres sessions autour de la Nouvelle courte avec un aperçu sur l’histoire de la Nouvelle courte en Tunisie sont au menu des travaux de ce Forum démarré, mardi matin, au siège du CMAM en présence d’une pléiade d’écrivains tunisiens.

Le Forum se tient avec la participation de 41 intervenants tunisiens, a fait savoir la coordinatrice du Forum, la poétesse Jamila Mejri et directrice de la maison de la poésie de Kairouan.

Dans une déclaration, mardi, à la TAP, Jamila Mejri a présenté cette manifestation qui se tient chaque année dans un pays arabe différents dont l’Egypte, la Mauritanie, le Maroc et bien d’autres.

Le choix porté sur la Tunisie pour abriter les travaux du Forum a été décidé il y a des années, a fait savoir la poétesse, expliquant que la pandémie du Covid 19 avait empêché sa tenue dans notre pays.

Le Forum est souvent organisé dans des pays abritant une maison de poésie, un projet initié par le département de la Culture dans l’Emirat de Sharjah, a encore dit Mejri, soulignant que les interventions au programme sont à chaque fois présentées par les écrivains et auteurs et intellectuels locaux.

Ce 20ème Forum prévoit des sessions sur “Les changements dans la structure narrative de la nouvelle”, “Les transformations du personnage narratif de la nouvelle courte moderne”, “Les transformations et leur impact sur les techniques de la nouvelle courte” ainsi que “les techniques narratives de la nouvelle courte moderne et le chevauchement des genres artistiques et littéraires”.