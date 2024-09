En dépit de la mauvaise perception qu’ont les tunisiens pour le pays de l’oncle Sam en raison de son appui militaire scandaleux à l’entité fasciste et sioniste dans la guerre asymétrique qui fait rage à Gaza et en dépit des nombreuses manifestations organisées par les tunisiens devant l’ambassade des Etats unis à Tunis pour protester, à gorge déployée, contre le génocide perpétré à Gaza.

En dépit des réserves émises à son égard lors de sa nomination en tant qu’ambassadeur des Etats unis à Tunis quand il s’était engagé, le 27 juillet 2022, devant la commission sénatorielle des relations extérieures du sénat américain, à œuvrer entre autres à normaliser les relations diplomatiques et économiques de la Tunisie avec l’Etat d’Israel,

Joey Hood actuel ambassadeur des Etats unis en Tunisie vient de surprendre les tunisiens en révélant dans une longue interview accordée au journaliste Kawthar Zaatour au journal électronique hebdomadaire d’expression arabe, Achariaa Al Magharibi, que les relations entre la Tunisie et les Etats Unis évoluent positivement, particulièrement dans les domaines sécuritaire et développemental.

Au regard de l’importance de cette interview, nous avons cru bon d’en faire une longue synthèse. Nous consacrerons cette première partie au volet géostratégique et sécuritaire et dans une seconde au volet du partenariat économique.

La Tunisie serait un sujet de préoccupation pour les Etats Unis

Au plan géostratégique, Joey Hood, en fin diplomate, a tenu à minimiser les grincements qui ont eu lieu dernièrement entre les deux pays, rappelant que la Tunisie et les Etats Unis entretiennent des relations diplomatique depuis 227 ans. Mention spéciale pour cette référence historique. Le diplomate américain l’a répété à maintes reprises dans son interview.

Il a laissé entendre en filigrane que la sécurité de la Tunisie est un sujet de préoccupation pour les Etats Unis. Ces derniers, a-t-il dit, en discutent régulièrement avec leurs partenaires : Algérie, Union européenne, Japon…

“Les États-Unis ont apporté et apportent encore une assistance sécuritaire multiforme à la Tunisie.”

Interpellé sur le récent rapprochement tuniso- chinois, le diplomate américain a fait remarquer que la Tunisie est un pays indépendant et souverain et a le droit d’établir des partenariats avec tous les pays du monde. Le seul souhait du diplomate est que la Tunisie négocie son partenariat avec la Chine en position de force.

Abordant le volet du partenariat sécuritaire tuniso-américian, Joe Hood a rappelé que les Etats Unis ont apporté dans le passé et apportent encore une assistance sécuritaire multiforme à la Tunisie avec comme ultime objectif : aider la Tunisie à devenir un centre régional de formation sécuritaire et à œuvrer à exporter la stabilité et la sécurité dans son environnement régional.

Il a ajouté que les deux pays ont la même vision sur le plan militaire et sécuritaire.

Il devait rappeler un élément d’histoire important. Il a révélé que son pays avait aidé, par le renseignement et par la qualité de formation de nouvelles générations de sécuritaires tunisiens, à aider « les valeureux soldats tunisiens » à repousser les agresseurs de l’Etat Islamique Daech lors de la bataille de Ben Gardane qui a lieu du 7 au 10 mars 2016.

Il a ajouté que dans la perspective de soutenir les forces armées tunisiennes s’inscrit la récente visite effectuée le 29 août 2024 en Tunisie par Michael Langley, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom).

Au cours de cette visite, qui ferait suite à une intervention perpétrée en Libye par des mercenaires de l’Africa Corps russe, identifiée par son ancien nom Wagner, le général américain a « réaffirmé l’engagement de l’administration américaine à soutenir les efforts du ministère de la Défense pour renforcer les capacités de l’armée tunisienne ».

La Tunisie, centre régional de formation de nouvelles générations de sécuritaires

Il a indiqué que les Etats Unis ont contribué à la mise en place tout le long de la frontière avec la Libye d’un système de sécurité électronique pour protéger le pays contre la contrebande, le trafic de drogue et d’êtres humains.

Il a précisé que ce système électronique est accompli aux deux tiers, le tiers qui reste fait l’objet, actuellement, de discussions pour le réaliser et le mettre en place.

Au rayon des financements américains dédié à la sécurité, Joey Hood, a indiqué qu’en 2023, les Etats Unis ont fourni à la Tunisie 160 millions de dollars et en 2024, 110 Millions de dollars. Ce dernier montant vient d’être approuvé par le congrès.

Au total, en deux ans quelque 270 millions de dollars ont été fournis à la Tunisie au titre du partenariat sécuritaire. Une bonne partie de ce montant va servir à financer deux centres de formation de sécuritaires.

Le premier est fin prêt. Il sera inauguré incessamment. Il s’agit de l’académie de police à Enfidha (centre de Tunisie). Le projet est réalisé grâce à l’appui financier des Etats-Unis d’Amérique (20 millions de dollars) sur une superficie couvrant 82 hectares.

“Les États-Unis ont l’ambition de faire de la Tunisie un centre régional de formation sécuritaire.”

L’académie de police qui vise à renforcer les qualifications opérationnelles des cadres sécuritaires dans différents domaines. Elle dispense une formation théorique, pratique et pédagogique aux forces de sécurité. Un entrainement des unités spéciales est assuré par l’académie qui se charge également de la formation des formateurs selon des standards internationaux et en se basant sur de nouveaux programmes de formation.

Le deuxième centre de formation sera implanté à Bizerte et sera cofinancé par les américains à hauteur de 20 Millions de dollars. Le projet est actuellement au stade de l’appel d’offres.

Toujours au chapitre de la formation, les Etats Unis participent au financement et à la réalisation de 20 postes de police et à la formation des agents qui y exerceront.

Un 7ème C 130 sera livré au cours de ce mois à la Tunisie

Au plan de la logistique, au mois de mai 2024, les Etats Unis USA ont fourni à la Tunisie le 6ème Lockheed C-130 Hercules et se propose de lui livrer un 7ème au mois de septembre courant. Cet avion de transport servira à renforcer la logistique aérienne tunisienne en cas de catastrophes naturelle et autres.

Par ailleurs, le Département d’État américain a récemment donné son approbation pour la vente à la Tunisie, pour 110 millions de dollars, de bateaux SAFE Archangel de 20 mètres. Ces nouvelles acquisitions visent à renforcer les capacités de la marine tunisienne, notamment pour les opérations de recherche et de sauvetage, l’application de la loi maritime, et d’autres missions essentielles pour la sécurité nationale et la stabilité régionale.