Le Premier ministre du gouvernement d’unité nationale, Abdelhamid Dbeibah, a discuté avec Rosemary DiCarlo, sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires politiques, des récents développements politiques en Libye. Ils ont souligné l’importance de faire avancer le processus politique afin d’organiser des élections législatives et présidentielles basées sur des lois justes et transparentes, selon le bureau médiatique du gouvernement d’unité nationale.

Dbeibah a informé DiCarlo – en visite en Libye pour rencontrer plusieurs responsables – des efforts déployés par le gouvernement d’unité dans le cadre de la campagne “Capitale de la Paix”. Cette initiative vise à améliorer la situation sécuritaire à Tripoli, en renforçant la sécurité et en libérant les détenus retenus illégalement.

Les deux parties, en présence de Stephanie Khoury, cheffe par intérim de la mission onusienne, ont exprimé l’importance de soutenir les efforts de la mission des Nations Unies pour établir une stabilité durable en Libye et de faciliter la transition politique par le dialogue et la réconciliation nationale.

Les ambassades de France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont exprimé, dans une déclaration conjointe publiée dimanche à l’issue de consultations en Tunisie, leur soutien total aux efforts de la représentante spéciale par intérim des Nations Unies en Libye, Stephanie Khoury, visant à rassembler les parties libyennes pour résoudre la crise de la Banque centrale.

La déclaration a exhorté les parties libyennes à parvenir rapidement aux compromis nécessaires pour restaurer l’intégrité et la stabilité des institutions bancaires, ainsi que leur crédibilité auprès de la communauté financière internationale, avertissant que la stabilité économique et financière de la Libye était en jeu.

Le communiqué a salué les efforts des Nations Unies en Libye et a appelé toutes les parties à “œuvrer pour parvenir à des accords durables concernant la répartition des revenus pétroliers au profit de tous les citoyens libyens.”

Le texte a également souligné l’importance d’éviter toute action unilatérale susceptible de déstabiliser davantage la Libye, en invitant plutôt les acteurs à prendre des mesures significatives pour apaiser la situation.

Lundi et mardi derniers, la mission onusienne a supervisé des pourparlers entre le Conseil présidentiel, la Chambre des représentants et le Haut Conseil d’État, dans le but de résoudre la crise de la Banque centrale libyenne, qui a conduit à l’arrêt de la production pétrolière. (D’après communiqués)