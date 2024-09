La direction générale de la coopération internationale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé l’ouverture des candidatures aux Prix Sadok Besrour d’excellence en médecine et en sciences de santé.

Selon un communiqué publié sur le site du ministère, cette initiative, organisée en partenariat avec la fondation Sadok Besrour et l’Université de Montréal, vise à encourager l’excellence et l’innovation dans les travaux de développement et de transfert de connaissance en recherche et à stimuler l’excellence et l’innovation dans la formation des étudiants en médecine et en sciences de la santé.

Ces Prix s’adressent aux enseignants et chercheurs juniors tunisiens en médecine et sciences de la santé qui exercent leurs professions en Tunisie et qui démontrent un parcours marqué par l’excellence.

Les candidats éligibles doivent être âgés de moins de 55 ans au 30 juin 2024 pour le Prix d’excellence en développement et transfert des connaissances, et de moins de 45 ans au 30 juin 2024 pour le Prix d’excellence en recherche.

Les candidats éligibles ne doivent pas détenir une fonction de responsabilité universitaire (ex : doyen, vice-doyen).

Les chercheurs juniors devront avoir déjà travaillé comme chercheurs à temps plein.

La date limite pour la soumission des candidatures est fixée au 30 septembre 2024 à 23h59