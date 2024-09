L’Union tunisienne de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche (UTAP), ainsi que l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), représentée par la Chambre syndicale nationale des exportateurs de fruits, légumes et de dattes, sont convenues, vendredi, de fixer les prix de référence d’acceptation des dattes par les exportateurs, au niveau de la collecte pour la saison 2024 /2025.

Le groupement interprofessionnel des dattes relevant du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a souligné, lors d’une séance de travail tenue vendredi, l’importance de la conformité des dattes Tunisiennes aux normes de qualité à l’exportation.

Les prix des dattes ont été fixés comme suit :

Le prix est de 5,200 dinars/kg pour la variété du régime des dattes “Deglet Nour qualité Chamroukh”, de bons calibres, soit une hausse de 4% par rapport aux prix fixé lors de la saison précédente, à condition que le taux en vrac n’excède pas 10% et que le taux d’infestation par le ver des dattes ne dépasse pas 5%.

Pour la variété du régime des dattes “Deglet Nour qualité Chamroukh, catégorie1”, calibres moyens, le prix a été fixé à 4,500 dinars /kg soit une hausse de 2,27% par rapport aux prix de la précédente saison, à condition que le taux en vrac ne dépasse pas 10% et que le taux d’infestation par le ver des dattes n’excède pas 5%.

Le prix a été fixé à 3,100 dinars /kg pour la variété du régime des dattes “Deglet Nour en vrac catégorie 1”, soit une augmentation de 3,33% par rapport aux prix de la dernière saison, à condition que le taux en vrac ne dépasse pas 10% et que le taux d’infection par le ver des dattes n’excède pas 5%.