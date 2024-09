La Tunisie et l’Italie renforcent leur partenariat en matière de patrimoine à travers la signature d’un nouvel accord.

Le nouvel accord tuniso-italien a été signé, ce mardi 3 septembre, entre l’Institut National du patrimoine (INP) et le Parc archéologique du Colisée (Rome). Il vient compléter celui conclu en avril dernier entre les deux institutions, à l’occasion de la visite de travail en Tunisie du ministre italien de la Culture Gennaro Sangiuliano, à la tête d’une délégation d’experts et de spécialistes dans le secteur culturel.

“Cet accord-cadre vise, notamment, à mener conjointement des interventions de restauration sur des objets archéologiques mis au jour à Zama Regia (gouvernorat de Siliana), et à organiser, à Rome et en Tunisie, des expositions temporaires, autour de la capitale des rois numides”, a annoncé l’INP, ce vendredi 6 septembre, sur sa page Facebook.

En vertu de cet accord, d’autres projets collaboratifs dans les domaines de la recherche archéologique, de la sauvegarde et de la mise en valeur devront egalement avoir lieu. À la suite de la signature de l’accord-cadre, un plan de mise en œuvre conjoint sera établi et précisera les activités, principes et procédures à suivre par les partenaires, indique la même source.

Le texte de l’accord a été signé au siège de l’INP, par Tarek Baccouche, directeur général de l’INP, et Alfonsina Russo, directrice du Parc archéologique du Colisée.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence de l’Ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, Anna Veronica Gianasso, Cheffe de la chancellerie consulaire, Angelica Pujia et Roberta Alteri et Stefano Lanna, membres de la délégation accompagnant la Directrice du Parc archéologique du Colisée de Rome, Mounir Fantar, Chargé de la direction de la Programmation, de la Coopération, de la Publication et de la Formation et Sondes Douggui-Roux, responsable scientifique du site de Zama.

L’INP précise que ce nouvel accord-cadre avec le Parc archéologique du Colisée (Rome) vient compléter un protocole d’accord d’un jumelage entre le colisée de Rome et l’amphithéâtre d’El Jem signé le 27 avril 2024, au siège du ministère des Affaires Culturelles.

La convention de jumelage tuniso-italienne dans le secteur du patrimoine du mois d’avril stipule notamment la valorisation du Colisée d’El Jem, à Mahdia, et du Parc archéologique du Colisée à travers la promotion de ces deux sites archéologiques romains.