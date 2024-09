La 3eme édition de la foire internationale du tourisme et de la omra (petit pèlerinage)à été inaugurée, jeudi, au palais des congrès à Tunis, avec la participation d’une quarantaine d’exposants venant notamment de Tunisie ainsi que d’Arabie saoudite et d’Egypte. Des représentants de la profession en Algérie et en Libye prennent part également à ce salon .

Cette manifestation vise à promouvoir le tourisme de omra et de hajj et à faire valoir le patrimoine et la civilisation islamique.

Il offre l opportunité, aussi, de faire connaître le produit touristique tunisien auprès des différents partenaires, notamment les professionnels exerçant en Arabie saoudite, selon le président de la Fédération Tunisienne des agences de voyages Ahmed Betaieb.