L’Institut national de la météorologie (INM) a émis un avis important concernant les conditions météorologiques de ce soir et de la nuit prochaine. De fortes pluies sont prévues sur l’extrême sud-est du pays, accompagnées d’orages. Ces phénomènes météorologiques violents pourraient entraîner des inondations localisées et des dégâts matériels.

Les régions de l’ouest du nord ne sont pas épargnées puisque des cellules orageuses accompagnées de précipitations sont également attendues sur les hauteurs. Ces orages se déplaceront progressivement vers l’est au cours de la nuit.

Par ailleurs, un vent d’est soufflera avec force près des côtes nord, atteignant des vitesses pouvant dépasser 80 km/h sous orages. La mer sera particulièrement agitée dans la région de Serrat, rendant la navigation dangereuse.

Les températures resteront élevées, malgré les précipitations. Elles varieront entre 24 et 28°C dans le nord, le centre et le sud-est, et entre 30 et 34°C dans le sud-ouest.