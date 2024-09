Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri a appelé jeudi, lors de sa rencontre au palais de l’assemblée du peuple à Pekin, avec le Président de la Conférence consultative politique du parti communiste chinois Wang Huni, la Chine à développer ses investissements en Tunisie notamment dans les secteurs porteurs à l’instar des énergies renouvelables, les composantes automobiles et l’économie numérique.

Il s’est félicité, lors de cette rencontre tenue en marge de sa participation au 9ème Sommet du Forum pour la Coopération sino-Africaine (FOCAC), des nouvelles mesures annoncées par le président chinois en vue de consolider la coopération sino-africaine louant les efforts déployés par la Chine pour renforcer cette coopération dans les domaines prioritaires.

De son côté Wang Hunia a rappelé la réussite de la visite effectuée par le chef de l’Etat tunisien en Chine en mai dernier, appelant à assurer le suivi de ses résultats. Il a, à cet égard, exprimé la disposition de son pays à accompagner la Tunisie dans la réalisation de ses projets dans le cadre d’un partenariat fructueux entre les deux pays et ce dans le cadre des orientations annoncées par le chef de l’Etat chinois à l’ouverture du sommet. Ces orientations portent sur le développement de l’investissement et la promotion des échanges commerciaux bilatéraux entre la Chine et les pays africains.