Le projet d’extension de la société « Figea Aero », spécialiste français des composants aéronautiques installée dans la zone industrielle de Mghira (Ben Arous, qui permettra de créer 2.000 nouveaux postes d’emploi), a été au centre d’une réunion tenue, jeudi, entre le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh et le PDG de la société, Jean-Claude Maillard.

Cette réunion a porté également sur les l’activité de la société, au cours des dernières années et ses projets futurs, outre les privilèges préférentiels de la destination tunisienne et les réformes envisagées pour développer la compétitivité du pays, a rapporté un communiqué du ministère de l’Economie.

Le ministre de l’Economie a mis l’accent sur l’intérêt porté par le gouvernement à l’investissement, notamment, dans les secteurs porteurs et à haute valeur ajoutée dont celui des composants aéronautiques qui enregistre une dynamique et une croissance importante, au cours des dernières années. Abdelhafidh exprimé la disposition des autorités centrales et régionales pour apporter l’appui nécessaire et accompagner l’entreprise afin de favoriser son extension dans les plus brefs délais.

De son côté, le PDG de Figea Aero s’est dit satisfait quant à l’appui apporté à la société pour favoriser la réussite de ses programmes, soulignant la nécessité de poursuivre cet accompagnement afin de permettre à l’entreprise de concrétiser ses projets, dans des meilleurs conditions et dans les délais.

Figea Aero est l’un des principaux fournisseurs des constructeurs aéronautiques mondiaux et dispose de 14 unités industrielles dans le monde. En Tunisie, sa filiale située dans la zone industrielle de Mghira 5Ben Arous) fournit plus de 775 emplois, a-t-on rappelé de même source. Le secteur des composants aéronautiques est constitué de 85 entreprises industrielles qui emploient 17 mille personnes.

Les exportations du secteur se sont élevées à 2 milliards de dinars en 2023, tandis que les investissements dans la zone industrielle de Mghira ont atteint 200 millions de dinars.